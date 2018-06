Berlin (AFP) Scharfe Kritik an der massenhaften Abschiebung von Flüchtlingen von Griechenland in die Türkei hat der frühere Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Markus Löning, geübt. Die betroffenen Flüchtlinge hätten kaum Chancen, ein rechtsstaatliches Verfahren zu durchlaufen, sagte Löning am Montag im Deutschlandradio Kultur. "Ich halte das, was da passiert, auch nicht für mit der Europäischen Menschenrechtskonvention vereinbar."

