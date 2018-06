Wiesbaden (AFP) In den ersten drei Monaten dieses Jahres hat es nach Angaben des Bundeskriminalamts bereits 268 Angriffe auf Flüchtlingsheime in Deutschland gegeben. In 244 Fällen seien die Täter dem rechtsmotivierten Spektrum zuzuordnen, teilte eine BKA-Sprecherin am Montag in Wiesbaden mit. Bei 24 Delikten könne eine politische Motivation noch nicht sicher ausgeschlossen werden.

