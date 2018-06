Wiesbaden (AFP) Die öffentlichen Haushalte in Deutschland haben im vergangenen Jahr zusammen einen Rekordüberschuss von 29,5 Milliarden Euro erzielt. Das teilte das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden auf Grundlage von vorläufigen Ergebnissen der so genannten vierteljährlichen Kassenstatistik mit. Im Jahr davor betrug der Überschuss der öffentlichen Haushalte von Bund, Ländern, Kommunen und Sozialversicherung zusammen 8,1 Milliarden Euro.

