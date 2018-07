Berlin (AFP) Nach zwei guten Monaten zu Anfang des Jahres hat der Pkw-Markt in Deutschland im März etwas geschwächelt. Mit rund 323.000 Neuzulassungen sei lediglich das Niveau des Vorjahresmonats erreicht worden, teilte der Verband der Automobilindustrie (VDA) am Montag in Berlin mit. Grund dafür seien vor allem die Osterfeiertage.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.