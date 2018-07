Pittsburgh (SID) - Der deutsche Eishockey-Profi Tom Kühnhackl sorgt mit den Pittsburgh Penguins nach dem Erreichen der Play-offs der nordamerikanischen Profiliga NHL weiter für Furore. Gegen die Philadelphia Flyers kam das Team aus dem US-Bundesstaat Pennsylvania zu einem mühelosen 6:2-Erfolg, der 24 Jahre alte Stürmer Kühnhackl bereitete das zwischenzeitliche 5:2 durch Eric Fehr (50.) vor. Für Kühnhackl war es die neunte Saisonvorlage.

Einen Erfolg feierte auch Nationalspieler Korbinian Holzer. Mit den bereits für die Play-offs qualifizierten Anaheim Ducks siegte der Verteidiger gegen die Dallas Stars 3:1.

Am Sonntag hatten zuvor die Boston Bruins ohne den verletzten Dennis Seidenberg einen Rückschlag im Kampf um die Endrunden-Teilnahme erlitten. Bei den Chicago Blackhawks, die wie zuletzt auf Christian Ehrhoff verzichteten, unterlag der sechsmalige Stanley-Cup-Sieger mit 4:6 und liegt drei Spiele vor Ende der Regular Season einen Punkt hinter den Flyers, die derzeit den zweiten Wild-Card-Platz im Osten belegen. Nationalspieler Seidenberg nahm derweil in der Heimat das Eistraining wieder auf. Das teilten die Bruins via Twitter mit.