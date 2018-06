Halle/Westfalen (dpa) - Ein Ball, ein Feld, viele mehr oder weniger bekannte TV-Gesichter, die sich dem Wettbewerb stellen - Das sind die Grundzutaten für eine neue ProSieben-Show, die der Münchner Privatsender am Montag in Halle (Westfalen) vorstellte.

Am 16. April soll "Die große ProSieben Völkerball Meisterschaft 2016" möglichst Millionen von Menschen vor die Bildschirme locken.

Dass die einfachsten Ideen die erfolgreichsten sein können, wissen TV-Show-Entwickler spätestens, seit Stefan Raab Prominente im Wok die Bob-Bahn hinabschickte oder vom Turm tollkühn in einen Pool springen ließ. Doch 2016 ist der Entertainer und Erfolgsproduzent nicht mehr da, Ende des vergangenen Jahres hatte er sich aus dem Geschäft zurückgezogen.

Die Lücke bietet Raum für neue Unterhaltungsformate - und einige alte Traditionen: Schließlich war es Stefan Raab, der den sportlich-spaßigen Wettbewerb zur bombastisch inszenierten Samstagabend-Show werden ließ. Mit Formaten wie der Wok-WM, dem Turmspringen oder "Schlag den Raab" erreichte ProSieben stets zweistellige Marktanteile.

Daran will ProSieben im April mit gleich drei neuen Formaten anknüpfen. Den Auftakt macht der Sender mit einer Adaption des Raab-Formats "Schlag den Star". Nach dessen Weggang wird das abendfüllende Kräftemessen in verschiedenen Denk- und Sportaufgaben vom einstigen Raab-Praktikanten Elton präsentiert. Der kernige Schauspieler Henning Baum wird gegen den Gewichtheber Matthias Steiner antreten.

Vor allem aber liegt die Unterhaltungszukunft des Senders in den Händen des Moderatoren-Duos Joko und Klaas ("Circus HalliGalli", "Das Duell um die Welt"). Auch sie gehen Ende April mit einer neuen Sendung an den Start: In "Die Beste Show der Welt" machen die beiden den Samstagabend zum Format-Entwicklungslabor und suchen nach der Zauberformel für gute Fernsehunterhaltung. "Acht Shows in einer Show" wirbt ProSieben.

Die Formel für das Mannschaftssport-Event in knapp zwei Wochen ist jedenfalls denkbar einfach: "Wir werden sehr viel Völkerball sehen", fasst Matthias Hieber, verantwortlicher Programmmanager das Konzept des Abends zusammen. "So wie wir es alle von der Schule aus kennen." Um das Pausenhofspiel zur Fernsehunterhaltung zu machen, kriegt es alles, was ein Sport-Event braucht: Es wird Tausende Zuschauer geben, Moderatoren, Sportkommentatoren und Reporter, Musik-Acts, die für Stimmung sorgen.

Als Spieler wagen sich einige in den Ring, die schon bei den Raab-Events Mut bewiesen, wie etwa TV-Sternchen Annica Hansen oder das meist leicht bekleidete Model Micaela Schäfer. Zu den 48 Teilnehmern gehören auch zahlreiche RTL-Dschungelcamp-Veteranen wie Melanie Müller oder Menderes Bagci, Schlagersänger Bernhard Brink ist dabei, genau wie Ex-Fußballprofi Mario Basler oder die frühere Biathletin Uschi Disl.

Sie werden auf jeden Fall viel Spaß zusammen haben, versprechen einige der TV-Sternchen auf der Pressekonferenz in Halle. "Ich fand Völkerball schon in der Schule cool", sagt Annica Hansen. Was soll da noch schiefgehen?