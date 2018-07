Istanbul (SID) - Fußball-Nationalspieler Mario Gomez hat mit Besiktas Istanbul in der türkischen Süper Lig einen überraschenden Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft hinnehmen müssen. Der Tabellenführer verlor das kleine Stadtderby bei Kasimpasa Istanbul mit 1:2 (1:1) und kassierte am 27. Spieltag die erst vierte Niederlage. Lokalrivale Fenerbahce Istanbul liegt drei Punkte zurück, hat aber noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Gomez, der bereits 19 Saisontreffer auf dem Konto hat, ging diesmal leer aus. Jose Ernesto Sosa (28.) brachte Besiktas zunächst in Führung, doch Yonathan Del Valle (29.) und Oscar Scarione (49.) drehten die Begegnung.

"Das 1:0 hat uns eher verunsichert, danach haben wir einfach die Spielkontrolle verloren", sagte Besiktas-Trainer Senol Günes, "wir alle sind enttäuscht, aber wir werden in den nächsten Spielen hart arbeiten. Jetzt müssen wir halt das nächste Match gewinnen."