Frankfurt/Main (SID) - Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verhandelt am Donnerstag ab 15 Uhr in Frankfurt/Main mündlich die Sportstrafsache gegen Jürgen Gjasula vom Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth. Dies gab der Verband am Montag bekannt. Der Mittelfeldspieler war wegen seiner Roten Karte aus dem Spiel beim VfL Bochum am 20. März für fünf Spiele gesperrt worden und hatte fristgerecht Einspruch eingelegt.

Gjasula hatte sich in der Nachspielzeit zunächst eine Tätlichkeit gegen seinen Gegenspieler geleistet, anschließend Schiedsrichter Robert Schröder geschubst und den Vierten Offiziellen Benjamin Bläser beleidigt.