Stuttgart (SID) - Fußball-Bundesligist steht im Sommer offenbar ein personeller Umbruch und der Abgang gleich mehrerer Leistungsträger bevor. "Wir können nicht jedes Jahr ohne Ablösesumme auskommen", sagte Sportvorstand Robin Dutt in der SWR-Sendung "Sport im Dritten" über den begehrten Offensivspieler Filip Kostic.

Der viel umworbene Serbe (23) wäre nach Daniel Didavi (26), dessen Wechsel zu Ligarivale VfL Wolfsburg wohl feststeht, der zweite Stammspieler, der die Schwaben verlässt. Auch bei Martin Harnik (28) stehen die Zeichen auf Trennung.

"Die Situation ist offen", sagte Dutt über den Österreicher. Didavis Abschied wird wohl bekannt gegeben, sobald der VfB den Klassenerhalt perfekt gemacht hat. "Es gibt einen Zeitpunkt, an dem man darüber spricht, aber der ist nicht da", sagte Dutt dazu.

Bessere Karten hat der VfB bei Timo Werner. "Timo verschwendet keinen Gedanken an einen Wechsel", sagte dessen Berater Karlheinz Förster dem SWR, und es gebe auch keine Angebote für den Youngster (20). Werner ist noch bis 2018 an Stuttgart gebunden. "Timo hat einen Vertrag, und er hält sich daran. Er denkt nicht an andere Vereine", sagte Förster. Ein Wechsel, vor allem ins Ausland, käme zu früh.