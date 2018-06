Augusta (SID) - Das am Donnerstag beginnende Masters in Augusta findet erstmals seit 1994 ohne US-Golfer Fred Couples statt. Der 56-Jährige, der 1992 beim ersten Major-Turnier des Jahres triumphiert hatte, musste seine Teilnahme an der 80. Auflage wegen Rückenproblemen absagen.

Damit spielen 89 Golfer in Georgia um das "Green Jacket" - so wenige wie seit 14 Jahren nicht mehr. Für Deutschland gehen Martin Kaymer (Mettmann) und der zweimalige Masters-Gewinner Bernhard Langer (Anhausen) an den Start.

Am Samstag hatte Superstar Tiger Woods (USA/40) seinen Start abgesagt. Der 14-malige Major-Champion ist nach zwei Rücken-Operationen im vergangenen Herbst noch nicht wieder fit.