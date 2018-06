London (AFP) Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat seine britischen Mitarbeiter vor den Folgen eines Brexit gewarnt. "Wir glauben fest daran, dass es aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll ist, in der EU zu bleiben", schrieb die Geschäftsführung des Konzerns in einem Brief an die Belegschaft im Vereinigten Königreich.

