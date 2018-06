Stockholm (dpa) - Der schwedische Prinz Oscar, Sohn von Schwedens Kronprinzessin Victoria, wird am 27. Mai getauft. Die Taufe finde in der Schlosskirche in Stockholm statt, teilte das Königshaus am Montag auf seiner Website mit.

Prinz Oscar Carl Olof war am 2. März zur Welt gekommen. Er ist nach Prinzessin Estelle (4) das zweite Kind von Thronfolgerin Victoria (38) und ihrem Mann Prinz Daniel (42). Für das schwedische Königspaar ist Oscar das vierte Enkelkind: Auch Victorias jüngere Schwester Madeleine hat schon zwei Kinder. Ihr Bruder Carl Philip soll in diesem Monat zum ersten Mal Vater werden.