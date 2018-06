Lesbos (dpa) - Zweieinhalb Wochen nach dem Flüchtlingspakt der EU mit der Regierung in Ankara sind die ersten Migranten von Griechenland aus in die Türkei zurückgebracht worden. Laut griechischer Polizei verlief die Rückführung der rund 200 Menschen reibungslos. Es habe sich fast ausschließlich um Migranten aus Pakistan und Staaten aus Nordafrika gehandelt, die keinen Anspruch auf Asyl hätten. Nahezu zeitgleich landeten die ersten syrischen Flüchtlinge mit einer Linienmaschine in Hannover. Sie kamen legal aus der Türkei.

