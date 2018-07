Dikili (dpa) - Zweieinhalb Wochen nach dem EU-Flüchtlingspakt sind die ersten Migranten von Griechenland aus in die Türkei zurückgeschickt worden. Ein erstes Schiff legte am Morgen im Hafen des Küstenortes Dikili an. Die Flüchtlinge hätten das Boot in Richtung der Zelte verlassen, wo sie registriert werden sollten. Sie seien dabei von türkischen Beamten begleitet worden. Die türkische Nachrichtenagentur Anadolu meldete, bei den meisten zurückgeschickten Flüchtlingen habe es sich um Pakistaner gehandelt.

