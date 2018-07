Hannover (dpa) - In Hannover sind die ersten syrischen Flüchtlinge gelandet, die legal auf direktem Weg aus der Türkei in die EU reisen durften. 24 Menschen kamen mit einer Linienmaschine aus der Türkei an. Sie werden mit einem Bus in das Erstaufnahmelager Friedland bei Göttingen gebracht, wie ein Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks sagte. Am Mittag werden weitere 18 Flüchtlinge am Airport erwartet. Die syrischen Kriegsflüchtlinge werden wegen des EU-Türkei-Flüchtlingspakts in Deutschland aufgenommen.

