Lesbos (dpa) - Die Rückführung von Migranten aus Griechenland in die Türkei hat begonnen. Das berichtete eine Reporterin der dpa aus Lesbos. Ein erstes Schiff mit etwa 140 Migranten an Bord lief am Morgen aus Lesbos aus. Die befürchteten Ausschreitungen blieben aus. Auch aus der benachbarten Insel Chios sollen heute die ersten 66 Migranten in den türkischen Hafen Cesme gebracht werden, hieß es aus Kreisen der Küstenwache. Auf Lesbos brachten Busse Dutzende Migranten zum Hafen der Insel.

