DFB-Kontrollausschuss ermittelt gegen Schmadtke wegen Kaugummi-Wurf

Sinsheim (dpa) - Der Deutsche Fußball-Bund ermittelt gegen Sportchef Jörg Schmadtke vom 1. FC Köln wegen dessen Kaugummiwurf von Hoffenheim. Der Kontrollausschuss habe den 52-Jährigen zu einer zeitnahen Stellungnahme aufgefordert, bestätigte der DFB. Schmadtke hatte nach dem viel diskutierten späten Ausgleich zum 1:1 durch Kevin Volland im Bundesliga-Spiel am Sonntagabend wütend einen Kaugummi Richtung Hoffenheimer Trainerbank gefeuert. "Ich möchte (...) noch mal klarstellen, dass ich den Kaugummi nicht gezielt auf Julian Nagelsmann geworfen habe, wie ich gelesen habe. Ich habe nur in Richtung Hoffenheimer Coaching-Zone geworfen", wurde Schmadtke am Montag in der Online-Ausgabe des "Express" zitiert.

Neuer 96-Trainer Stendel bleibt nur bis Saisonende

Hannover (dpa) - Daniel Stendel soll nur für die verbleibenden sechs Spiele als Trainer des Fußball-Bundesligisten Hannover 96 arbeiten. "Wir haben ganz klar formuliert, dass er bis zum Ende der Saison in der Verantwortung ist", sagte 96-Geschäftsführer Martin Bader am Montag bei der Vorstellung des 42 Jahre alten Fußball-Coaches. "Wir werden uns parallel Gedanken machen, wer Cheftrainer sein wird", kündigte Bader an. Der 96-Geschäftsführer erklärte zu der befristeten Tätigkeit von Stendel im Profibereich: "Danach wird er seine Arbeit im Nachwuchsleistungszentrum wieder aufnehmen." Der Nachfolger des am Sonntag beurlaubten Thomas Schaaf war bisher Trainer der A-Junioren.

Conte übernimmt Trainerjob bei Chelsea: Vertrag bis 2019

Berlin (dpa) - Der italienische Fußball-Nationaltrainer Antonio Conte wird nach der EM in Frankreich wie erwartet Trainer beim FC Chelsea. Das gab der Premier-League-Club am Montag bekannt. Der 46-Jährige soll den englischen Meister drei Jahre betreuen. Conte folgt auf Guus Hiddink, der nach der Trennung von Jose Mourinho den Londoner Verein coacht. "Ich freue mich auf die tägliche Herausforderung in der Premier League", wurde Conte zitiert. Der frühere Meistertrainer von Juventus Turin hatte die italienische Nationalelf nach dem Vorrunden-Aus bei der WM 2014 in Brasilien übernommen und souverän zur Qualifikation für die EM 2016 geführt.

Angelique Kerber wieder Nummer zwei der Tennis-Welt

Frankfurt/Main (dpa) - Nach ihrem Halbfinaleinzug beim Tennis-Turnier in Miami hat sich Angelique Kerber wieder auf den zweiten Platz der Tennis-Weltrangliste verbessert. Die Australian-Open-Siegerin zog in dem am Montag veröffentlichten Ranking an der Polin Agnieszka Radwanska vorbei. Unangefochtene Nummer eins bleibt Serena Williams aus den USA. Anders als für Kerber ging es für Andrea Petkovic und Sabine Lisicki nach ihrem jeweils vorzeitigen Ausscheiden in Miami in der Rangliste weiter abwärts. Petkovic fiel vom 21. auf den 28. Rang zurück. Lisicki verlor 14 Plätze und zählt als 51. nicht einmal mehr zu den besten 50 Tennisspielerinnen der Welt.

Curling-WM: Deutsche Männer verlieren zum vierten Mal in Serie

Basel (dpa) - Die deutschen Curling-Männer setzen ihre Niederlagen-Serie bei der WM in Basel fort. Das Team um Skip Alexander Baumann verlor gegen Norwegen am Montag das vierte Spiel in Serie. "Im Moment haben wir wirklich keine Erklärung, warum es nicht läuft", sagte Bundestrainer Thomas Lips nach der 2:8-Niederlage gegen den Vize-Weltmeister. "Aktuell fehlt es praktisch an allem. Es passt von A bis Z nichts zusammen." Zuvor hatte seine Mannschaft bereits gegen Japan, Schweden und die Schweiz verloren.

Thomas Gries neuer Vorstand beim 1. FC Kaiserslautern

Kaiserslautern (dpa) - Der 1. FC Kaiserslautern hat am Montag den ehemaligen Coca-Cola-Manager Thomas Gries als neuen Vorstand für Marketing und Vertrieb vorgestellt. Gries übernimmt bei den Pfälzern zunächst auch den Vorstandsvorsitz als Nachfolger von Stefan Kuntz, dessen Vertrag am Montag aufgelöst wurde. In Zukunft soll es diesen Posten beim Fußball-Zweitligisten aber nicht mehr geben, stattdessen sollen die drei neuen Vorstandsmitglieder gleichberechtigt agieren. Dafür ist nach Auskunft des Aufsichtsratsvorsitzenden Nikolai Riesenkampff aber eine Satzungsänderung notwendig. Kuntz war insgesamt acht Jahre beim FCK als Vorstandschef tätig. Seit längerem stand schon sein Abschied zum Saisonende fest.

Allofs verteidigt Bendtner-Freistellung: "Gefahr für Gemeinschaft"

Wolfsburg (dpa) - Sportchef Klaus Allofs hat die Freistellung von Stürmer Nicklas Bendtner beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg verteidigt. "Bei Nicklas sind konkrete Dinge vorgefallen. Wir haben ihn als Gefahr für unsere Gemeinschaft gesehen. Da mussten wir reagieren", sagte Allofs am Sonntagabend im NDR-"Sportclub". Bendtner war in der vergangenen Woche vom Trainingsbetrieb freigestellt worden, nachdem er zuvor bereits wochenlang nicht mehr berücksichtigt worden war. Über die sportliche Zukunft des 28-Jährigen solle es "zeitnah" eine Entscheidung geben.

Nowitzki feiert mit Dallas vierten Sieg in Serie

Minneapolis (dpa) - Die Dallas Mavericks um Basketball-Superstar Dirk Nowitzki nähern sich einem Platz in den NBA-Playoffs. Die Texaner kamen am Sonntag (Ortszeit) mit dem 88:78 bei den Minnesota Timberwolves zu ihrem vierten Sieg in Serie. Mit dem Erfolg behaupteten die Mavs Platz sieben in der Western Conference, der zum Einzug in die K.o.-Runde der Nordamerika-Liga reichen würde. Nowitzki steuerte 13 Punkte für Dallas bei. Bester Werfer der Gäste war Spielmacher J.J. Barea mit 21 Zählern.

US-Golfer Jim Herman gewinnt Houston Open

Houston (dpa) - Jim Herman aus den USA hat die Houston Open gewonnen. Der 38-Jährige war am Sonntag (Ortszeit) im Golf Club Houston als Führender auf die Schlussrunde des Par 72-Kurses gegangen. Mit einem Tagesergebnis von 68 Schlägen sowie einem Gesamtresultat von 273 setzte sich Herman mit einem Schlag vor dem Schweden Henrik Stenson durch. Durch seinen ersten Sieg auf der PGA-Tour hat sich Herman für das Masters in Augusta qualifiziert. Das erste Major-Turnier des Jahres beginnt am Donnerstag. Masters-Titelverteidiger Jordan Spieth (USA) kam auf Rang 13. Der einzige deutscher Starter Alex Cejka hatte nach der Auftaktrunde wegen einer Nackenverletzung aufgeben müssen.