Berlin (dpa) - Mit einer Gedenkfeier im Auswärtigen Amt nimmt Berlin heute Abschied vom verstorbenen Außenminister Guido Westerwelle. Bei der Trauerveranstaltung sprechen Außenminister Frank-Walter Steinmeier, EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und FDP-Chef Christian Lindner. Erwartet werden zahlreiche Gäste aus Politik und Diplomatie. Westerwelle war Mitte März an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Er war am Samstag in Köln beigesetzt worden.

