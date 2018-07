Köln (dpa) - Fast fünf Jahre nach einer Schießerei am Kölner Großmarkt steht ein Kaufmann von heute an wegen versuchten Totschlags vor Gericht. Die Ermittler werfen ihm vor, am 19. Juni 2011 auf einen SEK-Beamten geschossen, ihn aber verfehlt zu haben. Die Spezialkräfte, die einen Durchsuchungsbeschluss hatten und den Kaufmann in seinem Auto stellen wollten, hätten dann das Feuer erwidert. Der Mann wurde schwer verletzt. Er ist auch wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz angeklagt.

