Erfurt (SID) - Der deutsche Rad-Sprintstar Marcel Kittel geht nach einem starken Saisonstart mit viel Schwung in die großen Rundfahrten. "Ich will mich nicht festlegen, wie viele Siege ich anstrebe, aber mein voller Fokus wird jetzt dem Giro d'Italia und dann der Tour gelten", sagte der 27-Jährige bei einem Pressegespräch in Erfurt.

Nach einer völlig verkorksten Saison 2015, dem "schlimmsten Jahr" seiner Karriere, in dem Kittel wegen der Folgen einer Viruserkrankung kaum in Erscheinung trat, hatte der Thüringer das Team Giant-Alpecin verlassen und sich Etixx-QuickStep um Tony Martin angeschlossen. "Ich bin happy - ich bin in meinem neuen Team angekommen, hatte einen super Einstieg", sagte Kittel, der bereits sechs Saisonsiege im neuen Trikot gefeiert hat.

Vor allem bei der Tour de France will Kittel nun glänzen, seinen bislang acht Etappensiegen beim wichtigsten Rennen der Welt weitere hinzufügen. Dabei baut er auf den starken Sprintzug in seinem neuen Team. "Wir sind in dieser Saison acht Sprints zusammengefahren und haben fünf oder sechs davon gewonnen. Wir haben uns als Gruppe schnell gefunden. Ich verstehe mich super mit den Jungs", sagte Kittel.