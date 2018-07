Kiew (AFP) Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat nach Enthüllungen über eine eigene Briefkastenfirma persönliches Fehlverhalten zurückgewiesen. "Ich bin womöglich der erste Spitzenfunktionär in der Ukraine, der sehr ernsthaft bei der Angabe seines Vermögens, der Zahlung seiner Steuern und Problemen bei Interessenkonflikten vorgeht und das in voller Übereinstimmung mit ukrainischem und internationalem Zivilrecht", erklärte Poroschenko am Montag auf Facebook.

