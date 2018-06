Berlin (dpa) - Nach der Aufdeckung von 214 000 Briefkastenfirmen in Panama hat die Industrieländer-Organisation OECD dem Land schwere Versäumnisse vorgeworfen. Panama habe sich nicht an Zusagen gehalten, internationale Standards für Steuer-Transparenz einzuhalten. Die Konsequenzen seien nun sichtbar, sagte der Generalsekretär der OECD, Angel Gurría. Nach einem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel und den Spitzen internationaler Wirtschaftsorganisationen im Kanzleramt sprach Gurría von einem Signal an all jene, die Handelspartner von Panama seien oder ähnliche Geschäftsmodelle betreiben.

