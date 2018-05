Washington (AFP) Das Ansehen Deutschlands in den USA ist nach einer neuen Umfrage weiter hoch, im Vergleich zu früheren Jahren jedoch etwas gesunken. Zwar gaben 53 Prozent der Befragten in der am Dienstag in Washington veröffentlichten Erhebung an, einen "ausgezeichneten" oder "guten" Eindruck von Deutschland zu haben. Doch handelt es sich dabei um den niedrigsten Wert seit mehr als sechs Jahren.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.