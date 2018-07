Berlin (AFP) In der Debatte um die Einstufung des türkischen Massakers an den Armeniern durch den Bundestag erwarten die Grünen eine schnelle Einigung mit den Koalitionsfraktionen über einen gemeinsamen Antrag. "Es gibt Gespräche, die stehen am Anfang", sagte eine Sprecherin der Grünen-Fraktion am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. "Wir sind optimistisch, dass es zu einer baldigen Einigung innerhalb der nächsten Wochen kommt."

