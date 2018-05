Luxemburg (AFP) Deutsche Behörden dürfen per Europäischem Haftbefehl gesuchte Ungarn oder Rumänen wegen der Haftbedingungen in den Ländern nicht ohne Weiteres ausliefern. Besteht eine "echte Gefahr", dass die Betroffenen in ihrer Heimat "unmenschlich oder erniedrigt behandelt werden", muss die Auslieferung ausgesetzt werden, wie der Europäische Gerichtshof (EuGH) in zwei am Dienstag in Luxemburg verkündeten Urteilen entschied. (Az. C-404/15 und V-659/15)

