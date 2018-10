Berlin (AFP) Die sechsmonatige Testphase war erfolgreich: Ab Anfang Mai werden in allen 1700 dm-Drogeriemärkten in Deutschland vegane Lebensmittel der Berliner Handelskette Veganz zu kaufen sein. Das Sortiment werde ab Juni rund 40 Produkte umfassen, teilten beide Unternehmen am Dienstag mit. Veganz-Lebensmittel waren zuvor in nur 90 dm-Märkten erhältlich.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.