New York (dpa) - Eishockeytorwart Thomas Greiss hat mit den New York Islanders einen weiteren wichtigen Sieg für die Qualifikation zu den Playoffs in der NHL erzielt. Der deutsche Schlussmann parierte beim 5:2-Sieg gegen Tampa Bay Lightning 32 Schüsse und trug somit zum Erfolg seines Teams bei.

Mit 95 Punkten zogen die Islanders am Konkurrenten der Eastern Conference in der nordamerikanischen Profiliga vorbei. Tobias Rieder musste mit den Arizona Coyotes eine 2:5-Niederlage bei den St. Louis Blues hinnehmen. Playoffchancen hat das Team des deutschen Stürmers nicht mehr.

