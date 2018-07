Warschau (AFP) Der Vizepräsident der EU-Kommission, Frans Timmermans, hat die polnische Regierung aufgefordert, die Entscheidungen des Verfassungsgericht in Warschau zu befolgen. Bei einem Besuch in der polnischen Hauptstadt zeigte sich Timmermans am Dienstag zugleich optimistisch, dass der schwelende Streit um die Kompetenzen des Gerichts überwunden werden kann, ohne dass die Kommission im Verfahren zur Überprüfung der Rechtsstaatlichkeit in Polen weitere Schritte gehen müsse.

