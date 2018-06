Paris (AFP) Als Reaktion auf die Enthüllungen über Briefkastenfirmen will die französische Regierung Panama wieder auf eine Liste mit Steueroasen setzen. Finanzminister Michel Sapin sagte am Dienstag in der französischen Nationalversammlung, das mittelamerikanische Land werde wieder in die sogenannte Liste der nicht-kooperierenden Staaten und Territorien aufgenommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.