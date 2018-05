Wolfsburg (SID) - Trainer Dieter Hecking vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg glaubt vor dem Champions-League-Viertelfinale gegen Real Madrid fest an die Chance seines Teams. "Ich habe schon nach der Auslosung gesagt: Das muss nicht das Ende sein. Dabei bleibe ich", sagte Hecking vor dem Hinspiel am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky und ZDF): "Bange machen gilt nicht. Wir wollen uns nicht nur teuer verkaufen, sondern auch zeigen, dass wir in der Lage sind, solche Gegner zu bearbeiten, zu bekämpfen, zu bespielen. Ich weiß, es ist viel Wunschdenken dabei. Aber ich glaube, dass meine Mannschaft in der Lage ist, das auch umzusetzen."

Jeder wisse, so Hecking, dass es "wahnsinnig schwer" gegen Real werde, in zwei Spielen weiterzukommen. "Das wissen wir auch, wir sind ja nicht unrealistisch", betonte der 51-Jährige: "Aber wenn uns Real nur eine kleine Chance gibt, dann werden wir sie ergreifen. In jedem Spiel hast du deine Chance, auch wenn die Rollen klar verteilt sind: Wenn Real Madrid gegen uns ausscheidet, ist es die Sensation."

Offen ließ Hecking, ob Innenverteidiger Naldo nach seiner Schulter-Operation gegen den favorisierten spanischen Rekordmeister auflaufen wird. "Die Grundtendenz ist, dass er gerne spielen möchte. Letztendlich liegt es in meiner Entscheidung, ob ich ihn sofort in so einem wichtigen Spiel das Vertrauen gebe." Wieder im Kader stehen wird der lange verletzte Stürmer Bas Dost. Der Stürmer hatte sich in der Winterpause den Mittelfuß gebrochen.