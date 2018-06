Rom (SID) - Nach dem 4:1-Sieg im Stadtderby gegen Lazio Rom will der italienische Fußball-Vizemeister AS Rom Nationalspieler Antonio Rüdiger über die Saison hinaus fest verpflichten. Neun Millionen Euro will der Hauptstadtklub für Rüdigers Restablöse ausgeben, berichtete die Gazzetta dello Sport am Dienstag.

Bislang ist der 22 Jahre alte Innenverteidiger für vier Millionen Euro vom Bundesligisten VfB Stuttgart nur ausgeliehen. Nach einem schwierigen Saisonstart sei der Defensivspezialist zu einem Fixstern im Kader von Trainer Luciano Spalletti avanciert, der die Wendigkeit des Spielers schätze, so das Blatt. Rüdiger soll in der ewigen Stadt einen Vertrag bis 30. Juni 2020 erhalten.