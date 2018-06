Stuttgart (SID) - Der stark abstiegsgefährdete Fußball-Drittligist VfB Stuttgart II muss im Saisonendspurt vorerst auf Ex-Nationalspieler Cacau verzichten. Der 35 Jahre alte Ex-Nationalspiel zog sich am Wochenende im Derby gegen die Stuttgarter Kickers (1:4) einem Bericht des kicker zufolge einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu.

Ob Cacau in dieser Saison noch einmal zum Einsatz kommt, ist offen. Der Stürmer war gegen die Kickers bereits nach 24 Minuten ausgewechselt worden. In der 3. Liga stehen noch sechs Spieltage an. Der VfB II ist Tabellenletzter und hat bereits sieben Punkte Rückstand zum 17., den Stuttgarter Kickers.