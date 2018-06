Lucknow (AFP) In Indien sind 47 Polizisten von einem Sondergericht wegen der Ermordung von elf Sikh-Pilgern im Jahr 1991 zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die Polizisten hätten die Pilger als Rebellenkämpfer ausgegeben, um sich durch deren Tötung eine Beförderung zu verdienen, berichtete die Nachrichtenagentur PTI am Dienstag. In dem nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh, in dem die Morde stattfanden, kämpften damals Sikh-Rebellen für einen unabhängigen Sikh-Staat namens Khalistan.

