Tripolis (dpa) - Die von Islamisten dominierte Schattenregierung in der libyschen Hauptstadt Tripolis hat nach eigener Darstellung zugunsten einer von den UN vermittelten Übergangsregierung aufgegeben. In Libyen hatten zuletzt die islamistische Regierung in Tripolis und die international anerkannte Regierung in Tibruk konkurriert. Eine von den Vereinten Nationen vermittelte Einheitsregierung war erst vor wenigen Tagen in Tripolis eingetroffen, um die Amtsgeschäfte trotz Widerstands der Islamisten zu übernehmen.

