London (dpa) - Kaum war Zayn Maliks (23) Debütalbum "Mind of Mine" veröffentlicht, da belegte es Platz eins der US- und UK-Charts. Damit ist Malik nach Angaben Londoner Medien der erste britische Solo-Künstler, der es innerhalb von nur einer Woche an die Spitze der US Billboard 200 Charts geschafft hat.

Das frühere Mitglied der Boygroup One Direction war vor einem Jahr aus der Band ausgestiegen, um den Alleingang anzutreten. Seine Single "Pillowtalk" stieg in den USA prompt auf Platz eins ein - ein Erfolg, den One Direction bisher nicht hatte. "Mind of Mine" war am 25. März veröffentlicht worden und brachte die Sängerin Adele (27, "Hello") um den Chart-Thron der UK Top 100.