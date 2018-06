Bremen (AFP) Mit einem 25 Kilogramm schweren Gullideckel hat ein Schwarzfahrer in Niedersachsen den Schaffner eines Regionalzugs angegriffen. Bei der Attacke am späten Montagabend in Bad Bevensen bei Uelzen habe der 29-Jährige den Zugbegleiter nur knapp verfehlt, teilte die Bundespolizei in Bremen am Dienstag mit. Der gusseiserne Deckel verkeilte sich demnach zwischen dem Zug und der Bahnsteigkante.

