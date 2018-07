Lüneburg (dpa) - Wegen sexuellen Missbrauchs zweier Jungen in einem Kinderheim steht ein ehemaliger Betreuer vor Gericht. Der Prozess beginnt heute im niedersächsischen Lüneburg. Der 47-Jährige soll in der Einrichtung im Landkreis Lüneburg zwischen 2005 und 2015 die zwei Jungen im Alter von 12 bis 14 Jahren in insgesamt 49 Fällen missbraucht und dabei zahlreiche Fotos und Videos gemacht haben. Den Kindern soll er elektronisches Spielzeug und andere Belohnungen geschenkt haben.

