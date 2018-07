Triest (SID) - Die deutschen Wasserballer haben im Kampf um die letzten Olympia-Tickets einen weiteren Nackenschlag kassiert. Im dritten Spiel des Qualifikationsturniers in Triest/Italien verlor die Auswahl des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) gegen den EM-Zwölften Niederlande knapp mit 8:9 (1:2, 2:2, 3:3, 2:2). Die Mannschaft von Bundestrainer Patrick Weissinger hatte dabei im dritten Viertel mit 6:4 vorne gelegen.

Vom ersten Viertel an wogte die Partie hin und her. Die Tore für die deutsche Auswahl erzielten Heiko Nossek (2), Dennis Eidner, Tobias Preuß, Marin Restovic, Erik Bukowski, Paul Schüler und Marko Stamm.

Bereits am Montag hatte das DSV-Team eine Niederlage gegen den EM-Fünften Spanien (5:10) hinnehmen müssen, zum Auftakt war Südafrika mit 23:4 deklassiert worden. Vierter Gegner ist am Mittwoch (13.50 Uhr) das noch sieglose Kasachstan, zum Abschluss der Gruppenphase geht es am Donnerstag (20.30 Uhr) gegen Gastgeber Italien.

Die vier besten Teams der beiden Sechsergruppen spielen anschließend über Kreuz die vier letzten Olympiateilnehmer aus. Minimalziel der DSV-Auswahl ist Vorrundenplatz drei, um in der K.o.-Runde den übermächtigen Ungarn aus dem Weg zu gehen.