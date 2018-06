Wien (AFP) Deutschland könnte die im Zuge der Flüchtlingskrise eingeführten Kontrollen an der Grenze zu Österreich schon bald wieder aufheben. Innenminister Thomas de Maizière (CDU) sagte am Dienstagabend im österreichischen Rundfunk (ORF), wenn die Flüchtlingszahlen "so niedrig bleiben, würden wir über den 12. Mai hinaus keine Verlängerung der Grenzkontrollen durchführen". Die Kontrollen waren im September vorübergehend wieder eingeführt worden.

