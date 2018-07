Addis Abeba (AFP) Bei Überschwemmungen im ägyptischen Grenzgebiet zu Somalia sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Wie das Büro der UN-Behörde für die Koordinierung humanitärer Hilfe (Ocha) in Addis Abeba am Dienstag mitteilte, galten acht Menschen in der Stadt Dschidschiga als vermisst. Mehr als 260 Wohnungen wurden demnach vollständig zerstört.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.