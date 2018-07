Washington (AFP) Der US-Pornostar Amber Rayne ist im Alter von 31 Jahren gestorben. Das teilte die gerichtsmezinische Abteilung des Verwaltungsbezirks Los Angeles am Donnerstag (Ortszeit) auf ihrer Website mit. Die Todesursache war zunächst noch unklar. Rayne wurde nach Medienberichten bereits am Wochenende tot in ihrer Wohnung in der südkalifornischen Millionenmetropole aufgefunden.

