New York (AFP) Ein weiterer US-Musiker hat dem republikanischen US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump verboten, seine Stücke bei Wahlkampfauftritten zu spielen: Der Rapper Everlast ließ seine Anwälte eine entsprechende Mitteilung an Trumps Team verfassen, wie der Musiker am Montag im Internet bekannt gab. Konkret geht es dabei um den Titel "Jump around". An seiner Abneigung gegen den umstrittenen Milliardär ließ Everlast keinen Zweifel.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.