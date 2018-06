München (dpa) - Nach den Enthüllungen über Briefkastenfirmen in Steueroasen pocht Bayerns Finanzminister Markus Söder auf strengere Meldepflichten und schärfere Sanktionen. Steuerpflichtige sollten verpflichtet werden, jede Beteiligung in Offshore-Staaten darzulegen. Das geht aus einem Beschlussvorschlag für die Finanzministerkonferenz hervor, den Söder jetzt in München vorstellte. Zuvor hatte nach der Veröffentlichung der "Panama Papers" bereits Bundesjustizminister Heiko Maas eine Ergänzung des Geldwäschegesetzes angekündigt.

