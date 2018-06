Brüssel (AFP) Zwei Wochen nach den Anschlägen in Brüssel sieht Belgiens Ministerpräsident Charles Michel sein Land und die Hauptstadt auf gutem Weg zurück zur Normalität. "Wir kehren zu einem normalen Leben in Brüssel und in Belgien zurück", sagte Michel bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Brüssel.

