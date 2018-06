Köln (AFP) Wohnen ist für Studenten in den vergangenen fünf Jahren deutlich teurer geworden. In elf betrachteten Groß- und Universitätsstädten seien die Mieten für Einzimmerappartements deutlich gestiegen, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Analyse des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft (IW).

