Berlin (AFP) Die Bundesregierung hat nach eigenen Angaben damit gerechnet, dass die Abschiebungen von Flüchtlingen aus Griechenland ins Stocken geraten. "Individuelle Prüfungen dauern ihre Zeit", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. Er wies darauf hin, dass vor Inkrafttreten des EU-Türkei-Abkommens rund 90 Prozent der Flüchtlinge in Griechenland keine Asylanträge gestellt hätten, jetzt hingegen "fast alle".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.