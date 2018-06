Berlin (AFP) Die deutsche Hauptstadt ist um ein weiteres Mauer-Museum reicher: Der "Scorpions"-Sänger Klaus Meine eröffnete am Mittwochabend offiziell das "The Wall Museum" an der East Side Gallery, Berlins längstem und best erhaltenen Mauerstück. Das private Museum in dem historischen Altbau Mühlenspeicher an der Oberbaumbrücke zielt mit seinen auf zahlreichen Bildschirmen dargestellten Videoclips vor allem auf die Sehgewohnheiten jüngerer Berlin-Besucher.

