Lingen (AFP) Ein Elfjähriger hat in Niedersachsen eine alte Granate mit in die Schule gebracht und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei am Mittwoch in Lingen mitteilte, hatte der Junge den offenbar aus dem Zweiten Weltkrieg stammenden Sprengkörper am Vortag von zu Hause mitgebracht. Der Schulleiter alarmierte die Polizei, die den Kampfmittelräumdienst holte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.