Mörfelden-Walldorf (AFP) Der Vorstand der Flugbegleiter-Gewerkschaft UFO hat sich neu konstituiert: Neuer Vorstandsvorsitzender ist Alexander Behrens, wie die Gewerkschaft am Mittwoch in Mörfelden-Walldorf mitteilte. Der bisherige Vorstandschef Nicoley Baublies trat nicht mehr zur Wahl an. Behrens, der bislang Vorsitzender der Gesamtvertretung des fliegenden Personals bei Lufthansa war, bringe "alle Fähigkeiten und gute Vorerfahrung für den Job" mit, erklärte die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (UFO).

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.