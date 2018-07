Berlin (AFP) Im Rahmen von Ermittlungen wegen Hasskommentaren in sozialen Netzwerken sind in Berlin am Mittwoch mehrere Wohnungen durchsucht worden. Wie die Polizei mitteilte, wird insgesamt neun Männern im Alter zwischen 22 und 58 Jahren unter anderem Volksverhetzung und die Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen vorgeworfen. Beschlagnahmt worden seien Computer und Handys von Tatverdächtigen, aber auch Drogen und Waffen.

